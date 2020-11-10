Лукашенко: если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп
Александр Лукашенко заявляет, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы. Тему из сферы военной безопасности он затронул 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.
«Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем?» — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
«Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать», — заявил Лукашенко.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 9 ноября, ратифицировал польско-американское соглашение об оборонном сотрудничестве. Соглашение предусматривает увеличение числа американских военнослужащих в Польше.