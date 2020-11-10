Под Рогачевом из Mitsubishi после столкновения с деревом выбросило водителя — он погиб

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Трагедия произошла ранним утром 10 ноября в агрогородке Довск. Как сообщает Следственный комитет, водитель автомобиля Mitsubishi при совершении обгона не справился с управлением — машину вынесло с дороги в кювет, и она врезалась в дерево.

На месте случившегося. Фото: СК.

В результате столкновения 42-летнего водителя выбросило из салона, от полученных травм он скончался на месте. Находившуюся в автомобиле 23-летнюю девушку в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП, ей оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой связаться с СК по телефону: (802339) 2-10-35.
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Тэги: ДТП Город: Рогачев

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