Головченко на заседании Совмина: все свои недоработки свалить на коронавирус и курсы валют не получится

Ситуация в белорусской экономике улучшается, несмотря на негативный информационный фон, заявил 10 ноября глава белорусского правительства Роман Головченко, выступая на заседании Совета министров.

Роман Головченко. Фото: government.by.

«Из семи важнейших показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнены три: сальдо внешней торговли, реальные доходы населения и прямые иностранные инвестиции. Результирующий показатель работы всей экономики — реальные денежные доходы, они выросли на 3,6%. Это выше, чем планировали», — сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его данным, число организаций с низким уровнем оплаты труда в этом году сократилось почти в 10 раз.

Наряду с этим, отметил Головченко, с июня экономика (ВВП) постепенно восстанавливается. «Несмотря на распространяемую фальсификацию и раздуваемую извне истерию о неустойчивости экономики Беларуси, уже по оперативной информации за октябрь видно укрепление положительной динамики промышленного производства, прибавившего 0,6%», — заявил Головченко.

По его словам, поддержку экономике также оказывают сельское хозяйство, где добавленная стоимость приросла на 5,5%, строительная отрасль (на 4%), сектор информации и связи (на 8,2%).

«На эти отрасли в меньшей степени повлияла ситуация с пандемией. Динамику прироста нужно сохранить до конца 2020 года», — поручил Головченко.

При этом он выразил обеспокоенность увеличением количества убыточных организаций. «Главное мерило эффективности нашей работы — финансовый результат. В целом он положительный. Чистая прибыль составила около 3 млрд рублей, вместе с тем она снизилась (по сравнению с прошлым годом). Возросло количество убыточных организаций. Сумма убытка выросла во всех областях, особенно в Гомельской и Витебской», — отметил Головченко.

Он сообщил, что увеличение количества убыточных организаций вызвано во многом переоценкой валютных обязательств предприятий (в связи с ростом курсов иностранных валют). «Конечно, большую роль сыграли курсовые разницы. Но хочу предостеречь всех присутствующих, что все свои недоработки свалить на коронавирус и курсы валют не получится", — подчеркнул Головченко.