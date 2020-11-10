Александр Пыльченко подал в суд жалобу на лишение его адвокатской лицензии

Адвокат Александр Пыльченко 6 ноября подал в суд Московского района Минска жалобу на решение Министерства юстиции о лишении его адвокатской лицензии.

Александр Пыльченко. Фото: tut.by.

Напомним, 16 октября Минюст лишил Пыльченко лицензии на основании данного им юридического комментария порталу tut.by 14 августа.

Как сообщил Пыльченко БелаПАН , в жалобе он указал на необоснованность такого решения. «Министерство юстиции, прекращая действие лицензии, ссылалось на заключение квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, которая 15 октября приняла заключение о том, что «высказывания Пыльченко А. В. в СМИ (в интервью TUT.BY) о событиях, получивших большой общественный резонанс, являются некомпетентными, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и фактически призывают к противоправным действиям», — рассказал он.

При этом, отметил юрист, ни квалификационная комиссия, ни Министерство юстиции не указали конкретных высказываний, которые стали предметом такой оценки, и не привели критериев, по которым такие высказывания признаны «дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру». Пыльченко добавил, что законодательство таких критериев не устанавливает.

Кроме того, продолжил юрист, подобная процедура принятия решения о прекращении действия лицензии «подрывает принцип независимости адвокатуры». «Вопрос квалификации действий адвоката как «дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру» решался не дисциплинарной комиссией коллегии адвокатов, а квалификационной комиссией, созданной при Министерстве юстиции, в которой адвокаты представлены в меньшинстве. Со стороны же адвокатского сообщества претензий ко мне не высказывалось, дисциплинарные производства не возбуждались», — подчеркнул он.

По словам Пыльченко, решение Минюста «фактически является наказанием за выражение профессионального мнения», то есть нарушает гарантированное статьей 33 Конституции право на свободное выражение мнений, что в свою очередь делает данное решение незаконным.

Поэтому юрист просит суд признать решение Министерства юстиции неправомерным по вышеизложенным основаниям.

В случае удовлетворения поданной жалобы Министерство юстиции обязано будет в трехдневный срок с момента получения решения суда возобновить действие адвокатской лицензии Пыльченко.

Александр Пыльченко — один из адвокатов экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой. Оба подзащитных 9 октября написали в Минюст обращения, в которых отметили, что расценивают намерение лишить их адвоката лицензии как нарушение права на защиту и давление на них.

С апреля 2010-го по март 2012 года Пыльченко занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Он также входил в состав квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Давление на него началось в феврале 2011 года, когда Минская городская коллегия адвокатов решила не наказывать коллег, защищавших задержанных участников акции протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 года, по предписанию Минюста.