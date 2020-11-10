Скидки для белорусов до 90%: с 11 по 13 ноября пройдет главная распродажа AliExpress

11 ноября в 11:00 начнется главная распродажа AliExpress, все возможности которой будут впервые доступны пользователям из Беларуси. Акция завершится 13 ноября в 10:59.

Традиция проводить распродажу «11.11» распространилась по всему миру с подачи китайских онлайн-магазинов, которые в 2009 году первыми начали предоставлять скидки своим клиентам, чтобы отблагодарить их за поддержку в период межсезонья.

И хотя AliExpress устраивает такую акцию уже на протяжении нескольких лет, только в этом году у белорусов впервые появилась возможность принять в ней участие без каких-либо ограничений по оформлению доставки, заказу товаров или выбору производителей.

Во время распродажи покупатели смогут воспользоваться скидками на все виды товаров: до 60% на компьютеры и офисную технику, до 50% на бытовую технику, до 70% для здоровья и красоты, до 50% на сумки и чемоданы, до 80% для детей и мам.

В некоторых случаях цену можно снизить и до 90%, особенно если применить все собранные накануне распродажи бонусы и фишки: купоны, полученные за выигрыш в интерактивных шоу «Страна игр» или «В стране чудес»; промокоды и спецкупоны на отдельные товары.

За выполнение заданий и изучение своих покупательских привычек 12-13 ноября любой пользователь может получить специальные стикеры и побороться за миллион долларов в виде купона на суперприз.

Распродажа в прошлом году была очень успешной. Причем если поставить друг на друга все купленные на ней помады, получится 47 Эйфелевых башен, а проданными во время акции телефонами можно выложить 92 футбольных поля. Сумочек и кошельков тогда было заказано столько, что для их перевозки понадобилось бы 50 самолетов, а обуви хватило бы на 2717 грузовиков.

Об AliExpress Россия

AliExpress Россия — совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL), МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

Компанией управляют два генеральных со-директора: Лю Вэй, глава AliExpress Россия и Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group. Председатель Совета директоров СП AliExpress Россия – Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

В AliExpress Россия входит:

AliExpress — крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира. На площадке зарегистрированы десятки миллионов продавцов и производителей из России, Испанию, Италии, Турции и Китая. AliExpress входит в топ-10 наиболее посещаемых сайтов в России, а мобильное приложение — в лидеры по скачиванию для платформ iOS и Android в России за первое полугодие 2019 года.

Tmall — онлайн-платформа по продаже товаров известных международных марок премиальной категории, среди которых Bosch, Samsung, Huawei и другие. Половина продавцов на площадке — представители малого и среднего российского бизнеса. Наиболее популярные категории на Tmall: электроника, одежда и детские товары.

Pandao — российский маркетплейс товаров из Китая, созданный в Mail.ru Group осенью 2017 года. В начале 2018 года размер месячной аудитории достиг 5,5 млн пользователей.

Направление социальной коммерции ВКонтакте, в рамках которого можно покупать товары внутри социальной сети с помощью мини-приложения AliExpress на платформе VK Mini Apps, участвовать в реферальной программе для авторов контента и размещать теги товаров на фото, в историях и лонгридах.