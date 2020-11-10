Вакцина с 90-процентной защитой от COVID требует хранения при минус 70°C

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Первые поставки вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, показавшей эффективность 90% на третьем этапе испытаний, могут быть получены в декабре в США, Европе и Японии.

Как сообщает портал kratko-news.com, создатели препарата планируют получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в конце ноября, если вакцина будет одобрена, ее распространение начнется в декабре, до конца этого года.

Но здесь возникает особое условие для этой вакцины — для ее хранения требуются специальные холодильники, предупреждает в Twitter журналист-фрилансер с псевдонимом Principia Marsupia.

По словам исследователей, препарат нужно хранить при температуре ниже минус 70 градусов Цельсия.

«Эта вакцина требует температуры -70 градусов, это совсем непросто — чтобы вакцинировать миллионы пациентов и подготовить холодовую цепь до -70°C, нужны месяцы подготовки и планирования», — написал он в Твиттере.

Кроме того, вакцинировать пациента следует вскоре после извлечения антидота из специальной морозильной камеры.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина от коронавируса

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