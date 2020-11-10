Вакцина с 90-процентной защитой от COVID требует хранения при минус 70°C
Первые поставки вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, показавшей эффективность 90% на третьем этапе испытаний, могут быть получены в декабре в США, Европе и Японии.
Как сообщает портал
Но здесь возникает особое условие для этой вакцины — для ее хранения требуются специальные холодильники, предупреждает в Twitter журналист-фрилансер с псевдонимом Principia Marsupia.
По словам исследователей, препарат нужно хранить при температуре ниже минус 70 градусов Цельсия.
«Эта вакцина требует температуры -70 градусов, это совсем непросто — чтобы вакцинировать миллионы пациентов и подготовить холодовую цепь до -70°C, нужны месяцы подготовки и планирования», — написал он в Твиттере.
Кроме того, вакцинировать пациента следует вскоре после извлечения антидота из специальной морозильной камеры.