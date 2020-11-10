COVID-19. В Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд — более тысячи заболевших

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 108 300 (+1038 за последние сутки), сообщает Министерство здравоохранения.

Это новый рекорд суточного прироста заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса.

За последние сутки скончались пять человек с выявленной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество умерших достигло 1016.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 91 646 пациентов (293 за последние сутки).

Проведено 2 720 390 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 12 817.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

С 10 ноября по 10 декабря в Бресте введены ограничительные меры для предотвращения распространения острых респираторных инфекций, в том числе коронавируса COVID-19. После 23 часов не будут работать объекты общественного питания, дискотеки, ночные клубы, кальянные, другие развлекательные и игорные учреждения. Это предусмотрено решением Брестского горисполкома, опубликованным на сайте городской администрации. На ближайший месяц в областном центре также отменено проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях, мероприятий в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и других мероприятий.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции ранее был введен масочный режим в Могилеве, Бобруйске (Могилевская область), Лиде (Гродненская область) и на всей территории Гомельской области.