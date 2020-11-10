Лукашенко предвещает экономический кризис: непросто будет в экономике, надо до людей доносить, что время будет непростое

/ Экономика
Просмотров: 99

Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой 10 ноября заявил, что страну ожидают непростые в экономическом плане времена. Видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Ковид» — это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь, это даже не экономика сегодня, это уже глобальная политика, — передает слова Лукашенко БелаПАН. — Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики».

«Наши же протестуны, беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем и возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного, не возьмут они Беларусь. Тепленькой. Мы выстоим, но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое», — добавил Лукашенко.

По его словам, «кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: экономический кризис коронакризис Персона: Александр Лукашенко Михаил Орда

Другие материалы на эту тему:

Политический кризис вынудил белорусов сильнее переживать за курс рубля

Политический кризис вынудил белорусов сильнее переживать за курс рубля

«Если придет вторая волна коронавируса, то бизнес еще больше накроет»

«Если придет вторая волна коронавируса, то бизнес еще больше накроет»

Бизнес сигнализирует об угрозах национальной безопасности

Бизнес сигнализирует об угрозах национальной безопасности

Политический кризис отправил белорусскую экономику в крутое пике

Политический кризис отправил белорусскую экономику в крутое пике