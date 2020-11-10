Лукашенко предвещает экономический кризис: непросто будет в экономике, надо до людей доносить, что время будет непростое

Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой 10 ноября заявил, что страну ожидают непростые в экономическом плане времена. Видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Ковид» — это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь, это даже не экономика сегодня, это уже глобальная политика, — передает слова Лукашенко БелаПАН . — Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики».

«Наши же протестуны, беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем и возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного, не возьмут они Беларусь. Тепленькой. Мы выстоим, но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое», — добавил Лукашенко.

По его словам, «кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство».