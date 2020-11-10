Путин: Беларусь оказалась под ударом внешних сил

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После президентских выборов в августе этого года Беларусь оказалась под ударом внешних сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин 10 ноября на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание прошло в формате видеоконференции.

Как отметил Путин, «участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС», являются «еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности».

«Речь идёт о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи», — заявил президент России.

По словам Путина, «наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне».

«Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», — цитирует Путина сайт Кремля.

Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС. В сегодняшнем заседании принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

 

Фото kremlin.ru
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Тэги: Беларусь-Россия ситуация в Беларуси Персона: Владимир Путин Роман Головченко

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