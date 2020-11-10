Фотофакт. Женская акция солидарности с пострадавшими от репрессий прошла в Минске 10.11.2020 / 13:28 / Общество Просмотров: 218 A- A+ 10 ноября в Минске, на площади около Комаровского рынка, состоялась женская акция солидарности с пострадавшими от репрессий, передает БелаПАН. Сюжет: протесты в Беларуси Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: акция солидарности политические репрессии политический кризис в Беларуси Город: Минск Другие материалы на эту тему: «Вы хотите учить детей, что человек с дубинкой может напасть на безоружного?» «Мы сидим за тех, кто сидит!» Белорусские студенты провели акцию солидарности «Мы — против насилия». Преподаватели БГМУ поддержали студентов Более 200 задержанных. В Минске прошел очередной женский марш