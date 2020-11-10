Фотофакт. Женская акция солидарности с пострадавшими от репрессий прошла в Минске

/ Общество
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10 ноября в Минске, на площади около Комаровского рынка, состоялась женская акция солидарности с пострадавшими от репрессий, передает БелаПАН.

Сюжет: протесты в Беларуси
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Тэги: акция солидарности политические репрессии политический кризис в Беларуси Город: Минск

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