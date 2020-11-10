Госатомнадзор: возникшая необходимость замены оборудования на первом блоке БелАЭС не влияет на безопасность объекта
Возникшая необходимость замены определенного оборудования на первом энергоблоке Белорусской АЭС не влияет на безопасность этого ядерного энергетического объекта, сообщил
«Мы следим за ситуацией на БелАЭС, — заверил он. — У них сейчас этап энергетического пуска, на который они 23 октября получили лицензию МЧС. Соответственно, на этом этапе у них предусматриваются работы и испытания. Вчера в ходе испытания они выявили необходимость замены электротехнического оборудования, которое относится к четвертому классу, то есть оно не влияет на безопасность. Несмотря на то что оно не влияет на безопасность, они в любом случае уведомили Госатомнадзор, они обязаны это делать».
«Мы в свою очередь убедились в том, что безопасность первого энергоблока обеспечивается надлежащим образом персоналом и системами безопасности Белорусской АЭС, которые работают в штатном режиме. Они сейчас, повторюсь, на этапе энергетического пуска. Поскольку этот этап предполагает в том числе испытания, такие события возможны. Мы, естественно, продолжаем наш надзор на площадке, который ведется 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Помимо уведомления наши инспекторы на месте контролируют события», — добавил представитель Госатомнадзора.
На вопрос, уведомляла ли администрация атомной станции регулирующий орган об
«Это вопросы, которыми озабочены «Белэнерго», в состав которого входит Белорусская АЭС, и Министерство энергетики. Наша главная забота была в том, чтобы убедиться, все ли в порядке с обеспечением ядерной и радиационной безопасности. Мы убедились, что все в порядке», — отметил консультант профильного департамента МЧС.
3 ноября
9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Вечером 9 ноября пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».
Ввести первый энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.