Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена Жанна Казаченок

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Новым председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома назначена Жанна Казаченок, сообщает телеграм-канал Минздрава.

 

10 ноября она представлена коллективу. До назначения Казаченок работала главным врачом 11-й городской клинической больницы, передает БелаПАН.

Сергей Малышко, руководивший комитетом с мая 2017 года, возглавит Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине (Минский район).
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Тэги: кадровые назначения Персона: Жанна Казаченок Сергей Малышко Город: Минск

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