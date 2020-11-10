В Минске всю гинекологическую больницу отдали под пациентов с коронавирусом

Городская клиническая гинекологическая больница в Минске с 10 ноября принимает пациентов с коронавирусом. Она стала десятым учреждением здравоохранения столицы, где больных с COVID-19 лечат стационарно.

«Под размещение пациентов с COVID-19 отдано 160 коек, то есть это вся клиника, — рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко агентству «Минск-Новости» .

Помимо гинекологической больницы, над лечением от коронавируса работают медики 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 10-й больниц, детской и взрослой инфекционных клиник.