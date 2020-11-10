В Минске всю гинекологическую больницу отдали под пациентов с коронавирусом

/ Общество
Просмотров: 534

Городская клиническая гинекологическая больница в Минске с 10 ноября принимает пациентов с коронавирусом. Она стала десятым учреждением здравоохранения столицы, где больных с COVID-19 лечат стационарно.

 

«Под размещение пациентов с COVID-19 отдано 160 коек, то есть это вся клиника, — рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко агентству «Минск-Новости».

Помимо гинекологической больницы, над лечением от коронавируса работают медики 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 10-й больниц, детской и взрослой инфекционных клиник.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 коронавирус в Беларуси Персона: Дмитрий Чередниченко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Гомельской области ввели обязательный масочный режим

В Гомельской области ввели обязательный масочный режим

Германия объявила карантин в связи с новой волной коронавируса

Германия объявила карантин в связи с новой волной коронавируса

Вторая волна COVID-19 совпадет с сезонным гриппом. Чем это опасно

Вторая волна COVID-19 совпадет с сезонным гриппом. Чем это опасно

На автозаки власть нашла 2,1 млн рублей, а врачи кварцуют одноразовые маски

На автозаки власть нашла 2,1 млн рублей, а врачи кварцуют одноразовые маски