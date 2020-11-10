В Бресте из-за коронавируса отменили работу многих общественных мест после 23 часов
Власти Бреста на месяц ограничили работу общественных объектов в связи с COVID-19. В
Также здесь опубликовано решение Брестского горисполкома Об ограничении режима работы объектов:
«В целях профилактики и предупреждения распространения ОРИ, в том числе вызванных коронавирусом… на территории Бреста с 10 ноября по 10 декабря отменить работу объектов общественного питания, дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных и игорных заведений после 23 часов».
Отменено проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях.
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Рекламные акции, групповые презентации, дегустации и другие мероприятия в магазинах и торгово-развлекательных центрах также отменяется.