Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал завершение третьего месяца протестов в Беларуси против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, передает
«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».
Комментарий он сопроводил фотографиями, на которых запечатлены проходящие в Литве акции солидарности с белорусским народом, а также совместный снимок с экс-кандидатом на пост президента Светланой Тихановской.