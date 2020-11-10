Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал завершение третьего месяца протестов в Беларуси против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, передает БелаПАН.

«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».

Комментарий он сопроводил фотографиями, на которых запечатлены проходящие в Литве акции солидарности с белорусским народом, а также совместный снимок с экс-кандидатом на пост президента Светланой Тихановской.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Литва политический кризис в Беларуси Персона: Линас Линкявичюс

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