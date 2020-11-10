Глава МИД Литвы о протестах в Беларуси: Никто не может это остановить

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал завершение третьего месяца протестов в Беларуси против фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, передает БелаПАН .

«Три месяца мужественной и упорной борьбы за элементарные права в Беларуси. Право выбирать и право выражать свою волю. Никто не может это остановить», — написал Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».

Three months of courageous and persistent fight for elementary rights in #Belarus . Right to choose and right to express own will. No one can stop it.



We #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь ! pic.twitter.com/Jg1EnUb08X — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 9, 2020

Комментарий он сопроводил фотографиями, на которых запечатлены проходящие в Литве акции солидарности с белорусским народом, а также совместный снимок с экс-кандидатом на пост президента Светланой Тихановской.