В Ереване протестующие против перемирия с Азербайджаном ворвались в здание правительства, избит спикер парламента

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После объявления перемирия с Азербайджаном и прекращения военных действий в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты. На улицы вышло несколько тысяч человек.

Фото rbc.ru

Примерно в половине третьего ночи группа протестующих ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.

В ходе протестов был избит спикер парламента Арарат Мирзоян. Демонстранты вытащили его из машины, после чего в конфликт пришлось вмешаться охране и военным. Мирзояна доставили в больницу.

Основной причиной протестов стали уступки, на которые пошел премьер-министр Армении Никол Пашинян. В частности, часть спорных территорий Нагорного Карабах перейдет Азербайджану.

Ильхам Алиев назвал подписание соглашения «капитуляцией Армении». По его словам, Баку добился мира на выгодных для себя условиях и достиг «всех целей», отмечает РБК.
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Тэги: Азербайджан-Армения Нагорный Карабах Персона: Ильхам Алиев Арарат Мирзоян Никол Пашинян

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