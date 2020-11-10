В Ереване протестующие против перемирия с Азербайджаном ворвались в здание правительства, избит спикер парламента

После объявления перемирия с Азербайджаном и прекращения военных действий в Нагорном Карабахе в Ереване вспыхнули протесты. На улицы вышло несколько тысяч человек.

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Примерно в половине третьего ночи группа протестующих ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.

В ходе протестов был избит спикер парламента Арарат Мирзоян. Демонстранты вытащили его из машины, после чего в конфликт пришлось вмешаться охране и военным. Мирзояна доставили в больницу.

Основной причиной протестов стали уступки, на которые пошел премьер-министр Армении Никол Пашинян. В частности, часть спорных территорий Нагорного Карабах перейдет Азербайджану.