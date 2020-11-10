9 ноября в Беларуси осуждено не менее 216 задержанных за протесты, 95 из них получили сутки

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В судах Минска и других городов 9 ноября прошли административные процессы в отношении не менее 216 человек, обвиненных в участии в несанкционированных акциях, сообщают правозащитники. Самая распространенная статья КоАП — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Как минимум 95 человек арестовано на срок от 5 до 15 суток.

В частности, 15 суток ареста назначено задержанным после уличных выступлений 7 ноября музыкантам Андрусю Такиндангу и Павлу Аракеляну. Экс-корреспондент государственного информагентства БелТА поэт Павел Горбач, также задержанный после уличного выступления, получил аналогичное наказание.

Из почти 60 задержанных в минувшую субботу, 7 ноября, участников пресеченного силовиками пикета медиков известно о судебных решениях в отношении ассистента кафедры психиатрии и наркологии Белорусской медицинской академии последипломного образования психиатра Сергея Попова (15 суток), ведущего научного сотрудника РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова кандидата медицинских наук Александра Минича (13 суток), врача Игоря Баталевича (14 суток), операционной медсестры РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Жанны Вашкевич (15 суток), онколога-хирурга Минского онкодиспансера Светланы Добриян (13 суток), врача-травматолога Игоря Чанцева (15 суток) и анестезиолога-реаниматолога Больницы скорой медицинской помощи Владимира Кравца (15 суток).

Оштрафованы врачи и представители другого медперсонала Кирилл Проценко, Кирилл Поддубный, Наталья Домбровская, Дина Ширинская, Ольга Корнеева и Ольга Марханова.

Во время прошедшего 9 ноября традиционного понедельничного марша пенсионеров в Минске задержали кандидата психологических наук, доцента факультета философии и социальных наук БГУ Татьяну Синицу. Она одна из преподавателей БГУ, принявших участие в записи опубликованного 9 ноября видеообращения с критикой ситуации в стране. Также после акции задержана студентка, имя которой правозащитникам пока неизвестно.

В рамках уголовного дела по ст. 342 УК после состоявшегося в столице 1 ноября Марша против террора в Минске задержан Сергей Вычужанин. Ранее сообщалось, что по этому уголовному делу подозреваемыми признан 231 человек.

8 ноября очередная акция протеста в Минске завершилась задержанием более тысячи человек — это рекордное после 9—10 августа количество задержанных граждан. Правозащитники сообщают, что некоторые серьезно избиты и находятся в больницах под конвоем, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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