COVID-19: в ВОЗ дали советы, как питаться во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 важно придерживаться здорового питания, поскольку то, что человек ест и пьет, может повлиять на способность организма предотвращать инфекции, бороться с ними и помочь выздоровлению.

Фото: inform-ua.info.

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как нужно питаться во время пандемии и в случае заболевания, сообщает "Канал 24" .

Эксперты ВОЗ отмечают, что никакие продукты и пищевые добавки не способствуют профилактике и лечению коронавируса, но полноценное питание может поддержать иммунную систему и снизить риск развития хронических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Что есть во время коронавируса

* Ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия (например, соевого и рыбного соуса) до 1 чайной ложки в день;

* Использовать йодированную соль;

* Есть меньше сладкого;

* Исключить из рациона газированные напитки, сладкий йогурт, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко;

* Свежие фрукты лучше изделий с высоким содержанием сахара — печенья, пирожных и шоколада;

* Нужно пить больше воды — не менее 8-10 чашек в день. Вода не только поддерживает водно-солевой баланс, но и помогает ограничить потребление лишних калорий.

Ежедневно ешьте смесь цельнозерных злаков — таких как пшеница, кукуруза и рис, бобовые — такие как чечевица и фасоль, много свежих фруктов и овощей, а также некоторые животные продукты (например, мясо, рыба, яйца и молоко).

Во время приготовления трапезы замените животное масло более полезными жирами. Например, оливковым, соевым, подсолнечным или кукурузным маслом.

Также будет лучше готовить пищу на пару или варить, а не жарить.

Употребление алкоголя не защищает от COVID-19 и может быть опасным.

Родителям маленьких детей эксперты рекомендуют придерживаться грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с шести месяцев.