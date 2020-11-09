Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в январе и мае 2021 года

/ Общество
Просмотров: 640

Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.

Фото ftime.by

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 9 ноября, сообщила пресс-служба правительства.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней, установленный настоящим постановлением, в ином порядке в соответствии с законодательством.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: перенос рабочих дней

Другие материалы на эту тему:

Как будут отдыхать и работать белорусы в 2021 году

Как будут отдыхать и работать белорусы в 2021 году

Как будут отдыхать и работать белорусы в 2020 году

Как будут отдыхать и работать белорусы в 2020 году

Сколько будут отдыхать и работать белорусы в 2019 году

Сколько будут отдыхать и работать белорусы в 2019 году

«Никому не хочется терять свои деньги». Майские каникулы надо будет отработать

«Никому не хочется терять свои деньги». Майские каникулы надо будет отработать