Белорусский МИД озабочен «фактами организованной преступной деятельности с территории Польши»

Тему «управляемых извне протестов», которую активно муссирует официальный Минск, поднял белорусский МИД 9 ноября на встрече с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

Мартин Войцеховский. Фото: belaruspartisan.by.

«Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша. Особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года. Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Польской стороне «адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории».