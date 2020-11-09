Белорусский МИД озабочен «фактами организованной преступной деятельности с территории Польши»

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Тему «управляемых извне протестов», которую активно муссирует официальный Минск, поднял белорусский МИД 9 ноября на встрече с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским, следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

Мартин Войцеховский. Фото: belaruspartisan.by.

«Обсуждены вопросы международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Польша. Особое внимание уделено исполнению двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года. Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Польской стороне «адресован четкий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории».
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Тэги: Беларусь-Польша встреча в МИД с временным поверенным Персона: Мартин Войцеховский Город: Минск

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