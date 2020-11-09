Минэнерго о ситуации на БелАЭС: выявлена необходимость замены отдельного измерительного оборудования

В ответ «на поступающие вопросы по поводу работы первого энергоблока Белорусской АЭС» Министерство энергетики сообщило, что в ходе испытаний «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

Фото: скриншот видео с сайта belaes.by.

«Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — утверждается в релизе.

Ведомство отмечает, что на первом энергоблоке продолжается этап «Энергетический пуск», который предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

В пресс-службе БелАЭС оперативно получить информацию по поводу текущей ситуации на станции не удалось.