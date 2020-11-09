Марш мудрости завершился на столичной площади Якуба Коласа

Марш мудрости 9 ноября в Минске длился около двух с половиной часов и завершился на площади Якуба Коласа.

На подходе к площади, в районе гимназии № 23, тротуар, по которому шла колонна, был почти полностью перекрыт ремонтными ограждениями. Демонстранты — люди преимущественно пожилого возраста — обходили их по узкому проходу, впритык к зданию.

Сотрудники ГАИ останавливали машины, которые приветствовали участников марша сигналами. Демонстранты в ответ кричали гаишникам «Отпускай!».

Дойдя до площади, протестующие возложили цветы к памятнику Якуба Коласа. Некоторые стали расходиться, другие — водить хоровод вокруг монумента и петь «Купалинку».

Это был уже шестой Марш мудрости, который традиционно проходит по понедельникам. Его участники начали шестиве от Красного костела. Они несли бело-красно-белые флаги и зонтики, цветы, портреты политзаключенных Николая Статкевича и Павла Северинца, скандировали лозунги «Жыве Беларусь!», «Честные выборы», «Это наш город», «Наши дети лучше всех!», «Трибунал», «Уходи», «Лукашенко в автозак» и другие.

Такими акциями пожилые люди выражают протест против нечестных выборов и насилия в стране. «Руки прочь от мирных граждан! Прибавками к пенсии нас не купишь!» — говорилось в анонсе сегодняшнего марша.

Указ о повышении трудовых пенсий с 1 декабря Александр Лукашенко подписал 6 ноября.

8 ноября во время акции протеста сторонников перемен в Минске и других городах было задержано более тысячи мирных граждан. Их задерживали с применением грубой физической силы, некоторых избивали. В СМИ попало фото, на котором видно, как задержанные стоят во внутреннем дворике столичного РУВД возле стен с поднятыми вверх руками. По словам очевидцев, людей заставляли так стоять несколько часов, несмотря на холод. Молодая пара, которая сделала этот снимок из окна, также была задержана.