«С нами обращаются, как со скотом». Врач из Гомеля присоединилась к общенациональной забастовке

/ Общество
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9 ноября врач-бактериолог Гомельского центра гигиены и эпидемиологии, фельдшер скорой помощи Елена Давыдова присоединилась к общенациональной забастовке. Об этом она сообщила в видео.

Среди требований врача — освобождение политзаключенных, новые выборы и преследование тех, кто «творил все эти беззакония над народом», передает TUT.BY.

 

 

«Я возмущена всем тем, что творится у нас в стране. Я возмущена тем, как с нами обращаются, как со скотом. Как высокообразованных людей, доцентов, учителей, врачей, рабочих сажают в тюрьмы. Единственным выходом из этой ситуации я вижу забастовку. Надо прекратить кормить данный режим», — говорит Елена Давыдова.

В видеообращении врач рассказывает, что последней каплей стало задержание минских коллег на акции и заявление заведующего оперативным отделом Александра Бойчука.

«Каждый делает его сам, наверное, для того, чтобы остаться человеком», — говорит врач.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: всеобщая забастовка белорусские врачи политический кризис в Беларуси Персона: Елена Давыдова Город: Гомель

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