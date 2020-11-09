За сутки в Беларуси зарегистрировано 983 новых случая COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 107.262 (+983 за последние сутки), скончалось 1.011 человек (+4), сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки прирост новых случаев коронавирусной инфекции немного уменьшился: 8 ноября было зафиксировано 996 зараженных и три смерти, передает БелаПАН .

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 91.353 пациента (355 за последние сутки).

В Гомельской области ввели обязательный масочный режим

Проведено 2.707.573 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 18.436.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

COVID-19: в Беларуси зафиксирован новый суточный рекорд прироста заболеваемости

9 ноября на территории Гомельской области введен обязательный масочный режим. Как сообщил Гомельский облисполком, маски с сегодняшнего дня нужно обязательно носить в магазинах, торговых центрах, объектах общественного питания, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и образования, социального обслуживания населения, спортивных объектах, административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектах бытового обслуживания, общественном транспорте и в других местах. 5 ноября аналогичное решение принял Могилевский горисполком. Тогда же Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова и Белорусско-российский университет перевели некоторые группы студентов на удаленный формат обучения.