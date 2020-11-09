Убивал по одному. Трое военных погибли при нападении на аэродроме под Воронежем

Трагедия произошла в российском Воронеже, где солдат-срочник напал на людей с топором. Инцидент произошел на военном аэродроме «Балтимор». Двое скончались от огнестрельных ранений, а один погиб от удара топором. Следователи обрисовали предварительную картину преступления.

Солдат Антон Макаров убивал военных по одному, передают 9 ноября ВестиВоронеж . Серия расправ началась с майора Сергея Ермолаева: когда тот отвернулся, срочник взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил.

После расправы над офицером солдат зашел в комнату личного состава, где его заметил сослуживец и отправил его стоять в наряд, как и должно было быть. В ответ Макаров достал пистолет и выстрелил. На шум прибежал водитель, но его ждала такая же участь.

После этого срочник крикнул: «Встали, построились!»

Когда один из рядовых попытался сбежать, Антон Макаров выстрелил ему в спину и скрылся.

Уголовное дело об убийстве и хищении оружия возбуждено. В его рамках планируется провести экспертные исследования для установления психического состояния Антона Макарова. Военные уже назвали основную версию преступления — нервный срыв.

Известно, что Антон Макаров учился в воронежском институте МВД, его запомнили агрессивным и вспыльчивым.