В Грузии из-за результатов парламентских выборов люди вышли на акции протеста. Жестокие стычки с полицией

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Большая акция протеста прошла в центре грузинской столицы 8 ноября. Ее участники протестуют против фальсификации итогов парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Против акции оппозиции в Тбилиси власти использовали водометы, передает jam-news.net.

В ходе разгона акции протеста пострадали 27 человек, среди них сотрудники милиции, пресса и сами протестующие.

Оппозиция требует отставки председателя Центральной избирательной комиссии, новых выборов и освобождения политзаключенных.

Для отставки оппозиция дала срок до десяти вечера 8 ноября. Ультиматум не был выполнен —протестующие пошли к ЦИК. Лидеры оппозиции заявили, что не позволят никому войти в здание, пока ультиматум не будет выполнен.

Участники акции пытались прорваться через металлические заслоны, некоторые бросали камни в полицейских. Вскоре полиция начала разгон акции. При этом использовались водометы.
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Тэги: протесты в Грузии выборы в Грузии Город: Тбилиси

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