Преподаватели БГУ призвали коллег «оставаться людьми» и сказать нет репрессиям в отношении студентов

Группа преподавателей Белорусского государственного университета записала видеообращение к коллегам — сотрудникам других вузов страны с призывом поддержать студентов в их желании отстаивать свою гражданскую позицию.

«Независимая Беларусь никогда не переживала такого сложного и страшного времени, как сейчас. Никогда судьба страны не была так связана с судьбой каждого человека, живущего здесь. То, что происходит сейчас в университетах страны, противоречит человеческой природе и цивилизованным условиям жизни», — говорится в обращении.

Преподаватели напоминают, что высшая цель сферы образования и ее работников — помочь сформироваться личности, переадет БелаПАН .

«В условиях несвободы это невозможно. Университет — это территория свободы. Свободы академической, свободы слова, свободы мысли. Только в таких условиях может происходить развитие личности. Именно поэтому наличие этих свобод в университете — часть права человека на образование, а их отсутствие — нарушение этого права», — отметили авторы ролика.

По словам представителей БГУ, преподаватели и другие сотрудники университета — проводники этих свобод.

«Сегодня в ведущих вузах страны мы наблюдаем преподавателей, которые вызывают ОМОН на студентов, осознавая последствия; преподавателей, которые подписывают незаконные приказы об отчислении; которые прилюдно оскорбляют и унижают студентов за их гражданскую позицию; закрывают глаза на беззаконие. Хочется спросить вас, коллеги: «Зачем вы в вузе? Какую функцию вы несете, работая в университете?» — обращаются сотрудники БГУ.

Преподаватели отмечают, что «на насилие, ложь и беззаконие не может быть других точек зрения, кроме осуждения; нельзя подменять функции образования и заменять развитие свободной личности на формирование лояльных к власти людей, которые боятся открыто отстаивать свою позицию».

«Каждый из нас сегодня делает свой выбор: подписывать бумагу, сообщать фамилию студента, говорить или молчать», — сказали они.

Преподаватели выразили уважение и признательность тем работникам вузов, которые «не предают профессию, не теряют человеческое лицо; идут вместо своих студентов в автозак; вдохновляют студентов и отказываются подписывать приказы о политических отчислениях; которые понимают, что преследовать студентов за гражданскую позицию — нарушение закона, их конституционных прав, в том числе права на образование».

Группа преподавателей БГУ призывает коллег из других вузов «просто оставаться людьми».

«Очень горько и больно знать, что твой ученик, студент искалечен и посажен на сутки за попытку отстоять свои гражданские права, а ты ничем не можешь ему помочь, кроме как написать письмо или положить что-то в передачу. Невыносимо приходить в аудиторию, думая, о ком из них я завтра прочитаю в СМИ, чью окровавленную одежду увижу на фото в соцсетях. Это очень страшно, когда под окнами аудиторий, где проходят занятия, дежурят автозаки», — говорится в обращении.

Преподаватели заявляют, что гордятся студентами, которые не побоялись открыто высказать свою гражданскую позицию и свое мнение о беззаконии и силовом беспределе.

В титрах ролика упомянуты фамилии 57 педагогов БГУ, которые поддержали обращение.

Ранее подобные обращения к ректорам подготовили и подписали преподаватели, а также выпускники других белорусских вузов. Высказали свою позицию и родители студентов, в частности Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного экономического университета. В обращениях и петициях они требуют восстановить всех отчисленных из-за участия в протестах молодых людей, прекратить увольнять преподавателей, открыто выражающих свою гражданскую позицию, и удалить из университета силовиков. Родители заявляют, что такими действиями вузы подрывают свой международный авторитет и нарушают Кодекс об образовании. Те из них, чьи дети учатся на платном отделении, предупредили ректоров о готовности перестать оплачивать учебу.

9 ноября студенческие телеграм-каналы объявили о продолжении протестов против отчислений и увольнений, а также задержаний одногруппников и преподавателей. В крупных университетах (БГУ, МГЛУ, БГМУ и других) сегодня планируются различные акции: марши и демарши солидарности на территории вузов и на улице, сидячие забастовки, «спеўныя сходы» и т.д.