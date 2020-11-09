Латушко: «20% силовиков, не согласных с режимом, уже не скрывают свою позицию и открыто говорят об этом начальству»

Член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал о расколе в рядах силовых структур: «15-20% сотрудников, не согласных с режимом, уже не скрывают свою позицию и открыто говорят об этом начальству».

Большая группа сотрудников милиции, которые работают вторым-третьим эшелоном и которые никогда не занимались подавлениями мирных граждан, «защитой» так называемого общественного порядка, увольняются, передает Gazetaby .

У нас есть информация о конкретных лицах, офицерах, достаточно высокопоставленных, а также среднего звена, которые положили рапорты на увольнение, но эти рапорты не удовлетворяет власть. Потому что боится цепной реакции.

Как только эти рапорты будут подписаны, фактически, это может спровоцировать цепь действий, за ними пойдут и другие. Этого власть боится.

По нашим данным, примерно половина сотрудников силовых структур все еще готовы подавлять протестующих мирных людей.

Дикая охота в Куропатах. Режим Лукашенко недалеко ушел от сталинизма

События в Куропатах 1ноября показали крайности. Все видели этих 50% силовиков, которые действовали просто жестоко, устроив «сафари» на людей. Но мы видели и тех сотрудников, которые опускали оружие и не готовы были направлять его на людей, — напомнил Латушко.

Он отметил, что триггером для сомневающихся силовиков в принятии решения перейти на сторону народа станет снижение материальных вознаграждений, например, когда им перестанут платить зарплату. А это скоро произойдет из-за обвала экономики страны, — считает Латушко.

—Также раскол сейчас произошел и в Следственном комитете. Да, СК нашел на сегодняшний день какие-то правовые формы для того, чтобы «не подставить» своих следователей под уголовные статьи в связи с невозбуждением уголовных дел, и посылает какие-то уведомления, а не постановления об отказе в возбуждении. Но это не решит проблему!

Каждый следователь понимает, что он переживет Лукашенко, и настанет время, когда за это придется ответить, даже через детектор лжи, — заявил Павел Латушко.