Более 100 работников крупных предприятий уволено с начала забастовок — Профцентр

Более 100 работников крупных предприятий уволено с августа текущего года, когда начались забастовки, сообщил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

«Уволили по нашим масштабам немало людей, более 100 человек, только на МТЗ уволено 70 человек, на Минском электротехническом заводе — 25, на «Белкоммунмаше» — 12, МЗКТ — 9, БелАЗе — 3, много уволенных на «Гродно Азот» и на других предприятиях», — сказал Ярошук.

При этом, отметил он, в основном уволены члены независимых профсоюзов, которые вступили в организацию за последние 1,5-2 месяца и организовали «первички». «Сегодня значительная часть этих людей попала под каток репрессий», — заметил профсоюзный лидер.

«По всем фактам увольнения наши юристы сейчас подают протесты и требования о восстановлении работников. Хотя мы понимаем, что шанс мизерный, но мы эту процедуру пройдем, потому что увольняли людей, которые имели права в соответствии со ст. 14 Трудового кодекса, гарантирующей защитой от дискриминации работников по политическим убеждениям. Увольняли людей, которые находились в отпуске или на больничном. Понятно, что это было политическое решение, и оно принималось не администрацией предприятий, а властям с участием спецслужб. Это организованная расправа. И в этой ситуации мы должны делать все, чтобы попытаться людей защитить в суде», — сказал Ярошук.

Кроме этого, отметил он, помощью уволенным занимаются и созданные зарубежные фонды. У многих уже есть предложения по трудоустройству.

Ярошук также заявил, что увольняют лучших работников предприятий. «В большинстве случаев это люди, которые занимали ключевые места, были эксклюзивными работниками и это создает проблемы для работы предприятий и экономики в целом. Но власти озабочены не проблемами экономики. Режим сейчас ради своего выживания готов и экономику подвергнуть рискам», — считает председатель конгресса.

«Для нас очевидно — то, что сейчас делает власть, эти безумные расправы над рабочими, которые вышли на забастовку, приближает падение диктатуры. Не за горами тот день, когда уволенные смогут вернуться на предприятия и будут приносить пользу и предприятиям, и экономике, получив стимул работы в качестве членов независимых профсоюзов. Мы надеемся, что они и в дальнейшем будут активно развивать независимое профсоюзное движение, как важный фактор защиты прав и интересов трудящихся и развития демократии в целом в стране», — заключил Ярошук.

Как сообщалось, работники ряда предприятий после событий августа 2020 года начали объявлять забастовки, требуя отменить итоги президентских выборов. Они также требовали прекратить насилие над протестующими, освободить политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.

26 октября в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого 13 октября экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Однако из-за масштабных репрессий на предприятия забастовка переросла в формы «партизанской борьбы», «внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку».