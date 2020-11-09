Более 100 работников крупных предприятий уволено с начала забастовок — Профцентр
Более 100 работников крупных предприятий уволено с августа текущего года, когда начались забастовки, сообщил
«Уволили по нашим масштабам немало людей, более 100 человек, только на МТЗ уволено 70 человек, на Минском электротехническом заводе — 25, на «Белкоммунмаше» — 12, МЗКТ — 9, БелАЗе — 3, много уволенных на «Гродно Азот» и на других предприятиях», — сказал Ярошук.
При этом, отметил он, в основном уволены члены независимых профсоюзов, которые вступили в организацию за последние 1,5-2 месяца и организовали «первички». «Сегодня значительная часть этих людей попала под каток репрессий», — заметил профсоюзный лидер.
«По всем фактам увольнения наши юристы сейчас подают протесты и требования о восстановлении работников. Хотя мы понимаем, что шанс мизерный, но мы эту процедуру пройдем, потому что увольняли людей, которые имели права в соответствии со ст. 14 Трудового кодекса, гарантирующей защитой от дискриминации работников по политическим убеждениям. Увольняли людей, которые находились в отпуске или на больничном. Понятно, что это было политическое решение, и оно принималось не администрацией предприятий, а властям с участием спецслужб. Это организованная расправа. И в этой ситуации мы должны делать все, чтобы попытаться людей защитить в суде», — сказал Ярошук.
Кроме этого, отметил он, помощью уволенным занимаются и созданные зарубежные фонды. У многих уже есть предложения по трудоустройству.
Ярошук также заявил, что увольняют лучших работников предприятий. «В большинстве случаев это люди, которые занимали ключевые места, были эксклюзивными работниками и это создает проблемы для работы предприятий и экономики в целом. Но власти озабочены не проблемами экономики. Режим сейчас ради своего выживания готов и экономику подвергнуть рискам», — считает председатель конгресса.
«Для нас очевидно — то, что сейчас делает власть, эти безумные расправы над рабочими, которые вышли на забастовку, приближает падение диктатуры. Не за горами тот день, когда уволенные смогут вернуться на предприятия и будут приносить пользу и предприятиям, и экономике, получив стимул работы в качестве членов независимых профсоюзов. Мы надеемся, что они и в дальнейшем будут активно развивать независимое профсоюзное движение, как важный фактор защиты прав и интересов трудящихся и развития демократии в целом в стране», — заключил Ярошук.
Как сообщалось, работники ряда предприятий после событий августа 2020 года начали объявлять забастовки, требуя отменить итоги президентских выборов. Они также требовали прекратить насилие над протестующими, освободить политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными.
26 октября в Беларуси была объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого 13 октября экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Однако из-за масштабных репрессий на предприятия забастовка переросла в формы «партизанской борьбы», «внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку».