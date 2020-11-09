В Гомельской области ввели обязательный масочный режим

Во всех районах Гомельской области с 9 ноября вводится обязательный масочный режим. Об этом на совещании 9 ноября заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщает портал « Правда Гомель ».

С сегодняшнего дня в Гомельской области обязательно нужно носить маски в магазинах, торговых центрах, объектах общественного питания, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и образования, социального обслуживания населения, спортивных объектах, административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектах бытового обслуживания, общественном транспорте и в других местах, передает БелаПАН .

Распоряжение главы облисполкома дополнит комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в Гомельской области. Сообщается, что контролировать исполнение этого распоряжения будут работники областного центра гигиены и эпидемиологии и его структурных подразделений.

«Решение вызвано в том числе несоблюдением жителями области социальной дистанции. Помимо масочного режима, с сегодняшнего дня в регионе сокращают количество массовых мероприятий, а совещания максимально переводят в формат видеоконференций», — сообщает портал.

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Начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Пацеев 1 ноября в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ заявил, что белорусы неохотно возвращаются к масочному режиму, и он сейчас почти не соблюдается.

«Я бы даже сказал, что [масочный режим] почти не соблюдается. Там, где есть отслеживание, там, где есть контроль, там он соблюдается — в организациях здравоохранения, в сфере торговли, — сказал Пацеев. — Понятно, что не очень удобно, понятно, что доставляет какие-то неприятные ощущения. Но, наверное, здесь надо четко понимать, что масочный режим нужен для того, чтобы обезопасить себя».

По данным Минздрава, на 8 ноября количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 106 279 ( +996 за предыдущие сутки ), скончалось 1007 человек (+3). С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 90 998 пациентов (503 за предыдущие сутки).

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.