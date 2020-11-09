В Минске медики встали в цепь солидарности с задержанными коллегами

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Утром 9 ноября у дороги на улице Семашко, где расположен Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, медики выстроились в цепь солидарности.

Акция прошла около 7.30, до начала рабочего дня. Медики держали в руках халаты, на которых были написаны фамилии задержанных коллег, а также требование освободить их.

 

В субботу 7 ноября возле 1 городской клинической больницы силовики задержали студентов БГМУ и коллег собравшихся сегодня медиков, сообщает телеграм-канал медицинского сообщества. В РУВД увезли более 50 человек. Часть из них потом выпустили, часть отправили до суда на Окрестина.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции солидарности акции протеста белорусские врачи Город: Минск

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