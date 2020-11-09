В Минске медики встали в цепь солидарности с задержанными коллегами

Утром 9 ноября у дороги на улице Семашко, где расположен Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, медики выстроились в цепь солидарности.

Акция прошла около 7.30, до начала рабочего дня. Медики держали в руках халаты, на которых были написаны фамилии задержанных коллег, а также требование освободить их.