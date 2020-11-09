Мэрия Вильнюса бесплатно раздает жителям таблетками йода из-за запуска БелАЭС

Эти таблетки распространяются среди населения в профилактических целях в связи с запуском Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Беларуси. Они созданы для защиты щитовидной железы от вредного воздействия радиоактивного йода сообщает 15min.lt .

Таблетки йода будут выдавать бесплатно до 17 ноября. Минздрав Литвы закупил 4 миллиона йодных таблеток для распространения среди жителей 16 муниципалитетов, расположенных в 100 км от БелАЭС.

Мэрия сообщает, что таблетки йода нужно принимать только в случае ядерной аварии на БелАЭ и после рекомендаций госорганов.

7 ноября Александр Лукашенко открыл БелАЭС, которая расположена рядом с городом Островец в Гродненской области. На открытии Белорусской АЭС Александр Лукашенко патетично произнес : «Исторический момент — страна становится ядерной державой».

Литва заблокировала поставки электричества из Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять строгие меры в ответ на запуск Белорусской АЭС.

«Я призываю ЕС не мириться с несоблюдением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды на островецкой АЭС и не допускать небезопасного производства этой опасной электроэнергии, как это делает Литва», — заявил Науседа.

По его мнению, Евросоюзу необходимо «обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации с целью защиты граждан ЕС от возможной ядерной угрозы».