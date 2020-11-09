Задержан еще один член Координационного совета политолог Андрей Егоров. Повторно

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8 ноября был задержан еще один члена Координационного совета (КС) Андре1 Егоров, сообщает сайт белорусских исследований thinktanks.by.

 

Он перестал выходить на связь днем, чуть позже его фамилия появилась в списках задержанных участников воскресного марша протеста. По последним данным, он находился в Московское РУВД Минска.

В сентябре Андрей Егоров был осужден на 10 суток ареста.

Андрей Егоров – известный политолог, основатель Центра европейской трансформации, председатель Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, генеральный директор Международной НПО «ЕвроБеларусь», один из инициаторов и спикеров общественной кампании в защиту независимости Беларуси «Свежий ветер». Он был в числе первых, кого включили в состав КС.

Большая часть основного состава КС — органа, созданного сторонниками Светланы Тихановской для транзита власти — находятся или за решеткой, или за границей.
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Тэги: активист-задержание политические репрессии Координационный совет Персона: Андрей Егоров Город: Минск

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