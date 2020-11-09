Украина в октябре прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь

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Украина в октябре не экспортировала в Беларусь ни одного киловатт-часа электроэнергии — впервые после возобновившихся в середине лета поставок, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Поставки украинского электричества в Беларусь впервые после многолетнего перерыва начались в июле, когда в соседнюю страну было направлено 12 млн кВт·ч. В августе экспорт электроэнергии из Украины в белорусскую энергосистему составил 34,9 млн кВт·ч, в сентябре — 35,9 млн, передает БелаПАН.

При этом в октябре, как и с мая по сентябрь, коммерческие поставки электричества из Беларуси в Украину не осуществлялись.

Возобновление обмена электроэнергией на коммерческой основе было результатом договоренности властей Беларуси и Украины. 22 июля о начавшихся поставках электричества в Беларусь сообщила компания «Энергоатом», которая выступает оператором всех действующих АЭС в Украине. В тот же день пресс-служба Минэнерго Беларуси заявила, что «речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем двух стран».

С начала этого года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась в мае. По данным «Укрэнерго», в январе 2020 года из Беларуси было импортировано 93,013 млн кВт·ч электроэнергии, в феврале — 48,882 млн, марте — 7,713 млн, апреле — 2,7 млн (по информации Белстата — 93,185 млн, 49,048 млн, 7,887 млн и 2,898 млн кВт·ч соответственно).

В середине прошлого года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок, и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

За вторую половину 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 852 млн 137,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 45,57 млн долларов. Таким образом, Украина стала вторым по объему поставок рынком сбыта белорусской электроэнергии после Литвы, на ее долю пришлось почти 36% экспорта.

4 ноября на совещании и. о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.

Беларусь, наоборот, ожидала увеличения спроса на свою электроэнергию в Украине. 25 февраля Министерство энергетики одобрило концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года, в которой прогнозируется увеличение экспорта электроэнергии в связи с тем, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.

 
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Тэги: Беларусь-Украина покупка электроэнергии

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