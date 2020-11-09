На «Гродно Азоте» из-за технологических проблем остановлен один из цехов

«В понедельник, 9 ноября, в 05.30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел», — сообщила пресс-служба предприятия.

«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — отметили на предприятии.

О проблемах на предприятии сегодня утром начали поступать сообщения от местных жителей, которые наблюдают как на «Гродно Азот» горит аварийный факел, передает БелаПАН.

Напомним, около 20 рабочих «Гродно Азота» присоединилось к стачке.

26 октября около 150 сотрудников предприятия собрались на проходной, как минимум 32 из них были жестко задержаны силовиками. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке. Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.

Значимые цеха предприятия с непрерывным производством — «Аммиак-3» и «Карбамид-4» — не перенимают смены. Или же их перенимают не те люди, которые должны были делать это по плану: за пультом работают начальники, работники других подразделений, стажеры. К стачке присоединился цех АКиКАС.

Ранее сообщалось, что бастующих работников ОАО «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим». Как сообщил лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, в качестве штрейкбрехеров приглашены работники Гомельского химического завода и завода «Могилевхимволокно».