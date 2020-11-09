Акция солидарности с Беларусью прошла в Эйндховене

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8 ноября в Эйндховене прошла акция солидарности с белорусским народом, организованная белорусской общиной в Нидерландах.

Участники акции собрались на площади 18 Сентября. Были розданы листовки и буклеты с информацией о событиях в Беларуси — стране в самом центре Европы и соседке Еврсоюза, которая сейчас превращается в полицейское государство, жители которого подвергаются насилию со стороны силовых органов.

Всего в акции приняло порядка 30 человек. Количество участников было ограничено в связи с введенными мерами по борьбе с COVID-19.
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Тэги: Беларусь-Нидерланды акция солидарности Город: Эйндховен

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