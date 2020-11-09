Минфин решил «отмотать» цены на драгметаллы

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, меняются в Беларуси с 9 ноября.

Согласно постановлению Минфина № 43 от 29 октября 2020 года, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 52,44 рубля (ранее 55,15 рубля); 500-я — 69,92 рубля (ранее 73,54 рубля); 583-я, 585-я — 81,80 рубля (ранее 86,04 рубля); 750-я — 104,87 рубля (ранее 110,30 рубля); 900-я — 125,85 рубля (ранее 132,36 рубля); 916-я — 128,08 рубля (ранее 134,72 рубля); 950-я — 132,84 рубля (ранее 139,72 рубля); 958-я — 133,96 рубля (ранее 140,89 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 9 ноября принимается у населения по цене: 750-я проба — 1,36 рубля (ранее 1,55 рубля); 800-я — 1,45 рубля (ранее 1,65 рубля); 875-я — 1,58 рубля (ранее 1,80 рубля); 916-я — 1,66 рубля (ранее 1,89 рубля); 925-я — 1,67 рубля (ранее 1,91 рубля); 960-я — 1,74 рубля (ранее 1,98 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 61,37 рубля (ранее 66,35 рубля) за грамм.