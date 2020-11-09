МТЗ застраховал своих работников от коронавируса

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Минский тракторный завод застраховал своих сотрудников от коронавирусных инфекций и пневмоний.

Специально для работников МТЗ была разработана программа страхования «Стоп-вирус плюс», которая действует по 4 октября 2021 года на территории всех стран, сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе предприятия.

Работник, заразившийся коронавирусом, который проведет на больничном 21 день включительно, получит страховую выплату 500 рублей. Если сотрудник будет болеть больше трех недель, то сумма составит 625 рублей.

При обнаружении пневмонии, не связанной с коронавирусом, положена выплата 375 рублей.

 

Фото SuperSashka / wikimapia

Сюжет: COVID-19
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Тэги: МТЗ коронавирус COVID-19

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