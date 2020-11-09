Журналиста из Могилева Владимира Лапцевича задержали, чтобы «досидел» двое суток
Могилевский журналист Владимир Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Корреспондент сайта
Накануне президентских выборов, 5 августа, Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции. Ленинский районный суд Могилева приговорил журналиста к 12 суткам ареста. Однако 15 августа Лапцевича освободили вместе с другими задержанными после общественных протестов против жестоких задержаний в областном центре после президентских выборов.
Таким образом, отмечает БАЖ, у Лапцевича якобы остались неотбытыми двое суток ареста. При этом Ленинский райсуд Могилева 30 сентября приговорил журналиста к 13 суткам административного ареста по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). Лапцевич отбыл наказание полностью, и тогда никто из правоохранителей не упомянул о «неотбытых сутках» предыдущего ареста.
Коллеги Лапцевича считают, что журналиста специально изолировали на выходные дни, чтобы не допустить его участия в освещении акций протеста в Могилеве, отмечает БелаПАН.