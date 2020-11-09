Журналиста из Могилева Владимира Лапцевича задержали, чтобы «досидел» двое суток

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Могилевский журналист Владимир Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Корреспондент сайта «Магілёўскі рэгіён» Лапцевич был задержан вечером 6 ноября у подъезда своего дома. Журналиста доставили в ОВД Ленинского района, где он находился несколько часов, после чего был отправлен в СИЗО Могилевского облисполкома.

Накануне президентских выборов, 5 августа, Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции. Ленинский районный суд Могилева приговорил журналиста к 12 суткам ареста. Однако 15 августа Лапцевича освободили вместе с другими задержанными после общественных протестов против жестоких задержаний в областном центре после президентских выборов.

Таким образом, отмечает БАЖ, у Лапцевича якобы остались неотбытыми двое суток ареста. При этом Ленинский райсуд Могилева 30 сентября приговорил журналиста к 13 суткам административного ареста по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). Лапцевич отбыл наказание полностью, и тогда никто из правоохранителей не упомянул о «неотбытых сутках» предыдущего ареста.

Коллеги Лапцевича считают, что журналиста специально изолировали на выходные дни, чтобы не допустить его участия в освещении акций протеста в Могилеве, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: задержания журналистов Персона: Владимир Лапцевич Город: Могилев

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