Режим Лукашенко идет на рекорд по количеству задержанных

/ Общество
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8 ноября в ходе акций протеста в Минске и регионах задержано не менее 615 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Сведения приведены по состоянию на 20:25.

По информации волонтеров, ведущих телеграм-канал «Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)», в милицию доставлено не менее 737 человек.

Это самые массовые задержания на воскресных выступлениях граждан против фальсификации итогов президентских выборов и насилия за последние два месяца. По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774.

Среди задержанных сегодня журналист информационной компании БелаПАН Ян Авсеюшкин. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия массовые задержания Персона: Ян Авсеюшкин

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