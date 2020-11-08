Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

Бело-красно-белый флаг был поднят 8 ноября в Берлине напротив здания посольства Беларуси.

Символическую акцию провело «Альтернативное Посольство Свободной Демократической Республики Беларусь в Германии», открытое две недели назад белорусскими активистами.

Альтернативное посольство размещается в домике на колесах напротив здания официального посольства Беларуси и является местом проведения акций солидарности, одиночных пикетов и информационным пунктом.

«Открытие альтернативного посольства выражает в том числе протест белорусской диаспоры Германии против лояльной, выжидающей позиции посла Республики Беларусь Дениса Сидоренко по отношению к режиму Лукашенко», — отмечают организатора акции.