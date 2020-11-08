В Полоцке задерживают даже за участие в экскурсиях

В Полоцке днем 8 ноября задержали шесть человек, которые пришли в центр города на экскурсию.

По воскресеньям в Полоцке местные экскурсоводы проводят бесплатные экскурсии. На них собирается, как правило, несколько десятков человек. 8 ноября очередная такая экскурсия завершилась задержанием шести мужчин.

«На сегодняшней экскурсии присутствовали в гражданской одежде трое представителей МВД. Они представились и ходили с экскурсантами до конца. На площади Свободы экскурсовод попрощалась с людьми, те начали расходиться, и в это время подъехала машина милиции, и забрали всех мужчин», — рассказала gorod214.by экскурсовод Лариса.

По ее словам, лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было.

«Возмущению собравшихся не было предела. Теперь мы собираемся писать прокурору, мэру и депутатам, а также в Министерство спорта и туризма», — сказала экскурсовод.

Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова сообщила, что задержанные были доставлены РОВД «для установления личности и разбирательства», так как у местных милиционеров имелась информация о возможном проведении протестной акции.