Машина скорой помощи опрокинулась при ДТП в Минске

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ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи случилось 8 ноября в Минске на перекрестке улицы Нестерова и Герасименко.

Скорая помощь ехала с включенными маяками и звуковым сигналом и на перекрестке столкнулась с «Хондой», которая двигалась на зеленый свет, но не уступила дорогу автомобилю службы «103».

В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на правый бок. Три пассажира скорой и водитель легкового авто — женщина 1971 года рождения — были доставлены в медицинское учреждение. После обследования все были отпущены.

ГАИ Минска напоминает, что при приближении транспортных средств оперативного назначения с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители транспортных средств, независимо от направления их движения, должны уступить им дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.
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Тэги: ДТП скорая помощь Город: Минск

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