Машина скорой помощи опрокинулась при ДТП в Минске

ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи случилось 8 ноября в Минске на перекрестке улицы Нестерова и Герасименко.

Скорая помощь ехала с включенными маяками и звуковым сигналом и на перекрестке столкнулась с «Хондой», которая двигалась на зеленый свет, но не уступила дорогу автомобилю службы «103».

В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на правый бок. Три пассажира скорой и водитель легкового авто — женщина 1971 года рождения — были доставлены в медицинское учреждение. После обследования все были отпущены.