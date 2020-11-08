В Минске задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин

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В Минске возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин. О задержании он успел сообщить родным по телефону.

Также, по информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Белоруссии») и Виктор Толочко.

Ранее в Витебске была задержана журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с телеканалом «Белсат».

По состоянию на 16:00 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен возросло до 269 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: задержания журналистов воскресный марш Персона: Ян Авсеюшкин Виктор Толочко Святослав Зоркий Елена Шабуня Город: Минск

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