В Минске задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин
В Минске возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk задержан журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин. О задержании он успел сообщить родным по телефону.
Также, по информации Белорусской ассоциации журналистов, в Минске задержаны фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Белоруссии») и Виктор Толочко.
Ранее в Витебске была
По состоянию на 16:00 число задержанных в ходе воскресной акции сторонников перемен возросло до 269 человек, сообщает правозащитный сайт