В Минске задержан олимпийский медалист Андрей Кравченко

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Сегодня в Минске были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Как сообщает TUT.by, силовики в черном просто достали спортсменов из автомобилей на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

По состоянию на 15:50, число задержанных в Беларуси в ходе воскресной акции сторонников перемен возросло до 249 человек, сообщают правозащитники.

Больше всего задержанных в Минске, также задержания проводились в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: десятиборье задержание воскресный марш Персона: Иван Ганин Андрей Кравченко Город: Минск

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