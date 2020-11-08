В Минске задержан олимпийский медалист Андрей Кравченко

Сегодня в Минске были задержаны известные белорусские спортсмены — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Как сообщает TUT.by , силовики в черном просто достали спортсменов из автомобилей на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

По состоянию на 15:50, число задержанных в Беларуси в ходе воскресной акции сторонников перемен возросло до 249 человек, сообщают правозащитники.

Больше всего задержанных в Минске, также задержания проводились в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.