Журналистка Елена Шабуня задержана в Витебске

В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сообщает «Белсат».

Журналистка, сотрудничающая с телеканалом, была задержана вместе с Татьяной Северинец. Они шли по улице Ленина. Силовики в форме преградили женщинам дорогу, посадили в машину и увезли.

По состоянию на 15:40, число задержанных в Беларуси в ходе воскресной акции сторонников перемен возросло до 228 человек, сообщают правозащитники.

Больше всего задержанных в Минске, также задержания проводились в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.