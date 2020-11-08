В районе оперного театра участников марша разогнали, идут задержания

/ Общество
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Колонну из нескольких тысяч демонстрантов, которая шла по улице Богдановича к Немиге, в районе оперного театра разогнали силовики.

Люди начали разбегаться по близлежащим улицам и дворам, которые также заблокированы бойцами ОМОН.

Силовики пресекают любые попытки сбора демонстрантов, отмечает БелаПАН.

Силовики передвигаются в районе Немиги, Богдановича, площади Свободы на микроавтобусах и задерживают прохожих, которые кажутся им подозрительными. Людям не дают собраться даже в небольшие группы.

Сообщается также о задержаниях в районе улиц Кальварийской, Мельникайте, Гвардейской, Сторожевской. Задержания также происходят во дворах жилых домов.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия массовые задержания Город: Минск

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