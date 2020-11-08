Белорусский боец Андрей Арловский вышел на пятое место по количеству побед в UFC

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Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Арловский обновил рекорд по количеству побед в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) среди представителей промоушена в тяжелом весе.

Накануне в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 181 Арловский победил канадца Таннера Босера единогласным решением судей — 29:28. Эта победа стала 19-й для белоруса в UFC

41-летний Арловский вышел на пятое место в списке бойцов с наибольшим количеством побед в промоушене. Чаще него в чемпионате побеждали Дональд Серроне (23), Дэмьен Майя (22), Джим Миллер (21), Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и Майкл Биспинг (у всех — по 20).

На счету бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе из Беларуси теперь 30 побед и 19 поражений в ММА, два боя были признаны несостоявшимися. Обладателем пояса в тяжелом весе на данный момент является американец Стипе Миочич, отмечает РБК.
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Тэги: MMA UFC бои без правил Персона: Андрей Арловский Таннер Босер Стипе Миочич Дональд Серроне Дэмьен Майя Джим Миллер Жорж Сен-Пьер Джон Джонс Майкл Биспинг

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