Еще у 996 человек в Беларуси выявлен COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 996 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Это всего на один случай меньше абсолютного рекорда ежесуточного прироста, который был зафиксирован 7 ноября.

Всего с начала пандемии выявлено 106 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 90 998 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (из них 940 за последние сутки). Умерли 1007 человек (три за последние сутки).

Всего проведено 2 689 137 тестов.