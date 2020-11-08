Еще у 996 человек в Беларуси выявлен COVID-19

/ Общество
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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 996 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Это всего на один случай меньше абсолютного рекорда ежесуточного прироста, который был зафиксирован 7 ноября.

Всего с начала пандемии выявлено 106 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 90 998 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (из них 940 за последние сутки). Умерли 1007 человек (три за последние сутки).

Всего проведено 2 689 137 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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