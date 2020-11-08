На проспекте Победителей разгоняют участников Марша народовластия

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Несколько тысяч участников Марша народовластия вышли на проезжую часть проспекта Победителей и направились в сторону Дворца независимости.

Со стелы безостановочно по-русски и по-белорусски звучат предупреждение о несанкционированном мероприятии.

Прибыло большое количество силовиков. Начались задержания в районе гостиниц «Планета» и «Юбилейная». С улицы Мельникайте идут силовики, стучат в щиты, они перекрыли путь отхода демонстрантов. 

Около Дворца спорта через весь проспект Победителей выстроился кордон силовиков.

Люди рассредоточены: часть их находится на улице Машерова, часть — на проспекте Победителей, между двумя гостиницами. Людей на Машерова зажали с двух сторон, пытаются разогнать колонну, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш народовластия акция протеста Город: Минск

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